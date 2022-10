Solicitan que se separe al fiscal Fernández de una investigación penal

Sin efecto

La abogada objetó que la Fiscalía pretendiera volver a producir las mismas testimoniales (unas 30) del sumario administrativo y argumentó que el fiscal “debió citar a prestar declaración como imputado a los supuestos autores de la comisión del delito”. “No obstante, el Dr. Fernández, por todos los medios, trató de detener la citación a prestar declaración como imputado”. Pero, “ante la evidencia, los denunciados (el fiscal y su prosecretario), no tuvieron más opción que citar a prestar declaración como imputado a González para el día 27/5/2022. No obstante, sin ninguna razón ordenó, en fecha 24/5/2022, ‘Atento al estado de la causa, y en particular las constancias de autos, déjese sin efecto la citación a prestar declaración’. Como se verifica, no existe motivo de ninguna naturaleza en la resolución que deja sin efecto la citación”. Agregó que a la fiscalía también fijó audiencias para la producción de prueba y audiencias testimoniales y no notificó a la CPA, a pesar de ser querellante. Dijo que el 24/8/2022 no se permitió el ingreso de los representantes legales de la CPA a la audiencia testimonial y que al preguntar el motivo al prosecretario, este respondió “porque no”.