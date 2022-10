Camioneros presiona las paritarias: Moyano advirtió que pedirá un aumento de más del 100%

Por último, observó: “este es nuestro Gobierno y lo vamos a defender hasta el último día. Haremos lo posible para que el próximo sea peronista, pero uno tiene una responsabilidad y no me voy a callar cuando veo cosas que perjudican a los trabajadores. Se lo he dicho al presi (sic), se lo he dicho a Massa y a la señora vicepresidenta: el Gobierno debería ser un poco más duro para controlar la inflación”.