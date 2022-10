Viruela del mono: “casi no tiene complicaciones”

La viruela del mono no tiene un tratamiento específico. “Se hacen tratamientos sintomáticos. Hay algunos antivirales que se están probando para ser usados en personas de muy alto riesgo, pero no están disponibles todavía en nuestro país”, informó Puchulu. Algo similar pasa con las vacunas: en otros países ya se están aplicando (más que nada en las personas de mayor riesgo), pero aún no llegaron a Argentina.