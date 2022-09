Las rigurosísimas indicaciones de la Policía para los hinchas de Atlético Tucumán que viajen a Paraná

Cómo ingresarán los hinchas de Atlético Tucumán

"INGRESOS y EGRESOS de PÚBLICO NEUTRAL: A los fines de facilitar la dinámica de ingreso de las personas que concurran al estadio, se ha dispuesto que las mismas puedan hacerlo una vez efectuada la requisa en el Tunel Subfluvial por calle Uranga hacia el cardinal este, luego calle Rondeau hacia el Norte hasta calle Almirante Brown, tomando esta última hacia el oeste hasta si intersección con Ayacucho donde finalmente deberán tomar hacia el norte.-

En el caso de las entradas, se hace saber que las personas que concurran al estadio deberán hacerlo con la entrada que corresponda, en caso de detectarse personas con entradas que no corresponda (por ejemplo personas mayores con entradas de menores, caballeros con entradas de damas o jubilados, etc.) se retendrá la misma, se invitará a la persona a retirarse y serán informados al sistema de admisiones y restricciones para el ingreso a estadios de Fútbol.

CONSUMO BEBIDAS ALCOHOLICAS: No podrán ingresar al radio del operativo con bebidas alcohólicas, las cuales en caso de detectarse serán automáticamente decomisadas. Asimismo se destaca que se encuentra prohibida la venta de bebidas alcohólicas en las adyacencias del Club.

RESTRICCIONES: Conforme ya fuera anunciado, no se podrá ingresar al interior del estadio con: Banderas, paraguas, globos, botellas de vidrio ni plásticas, rollos de papel, papel picado, equipos de mates u otros".