Punta del Este busca cautivar a los turistas argentinos con beneficios e inauguraciones

En cuanto a la hotelería, no se cobrará el IVA en hoteles. Bastará con presentar un DNI no uruguayo para no pagar el impuesto, lo que representa un 18% menos que el precio “normal”. Tampoco se cobrará el IVA en alquileres de automóviles sin chofer y los argentinos no pagarán el IVA en restaurantes, bares, confiterías, cafeterías y comercios afines de ese país, siempre y cuando la compra se realice con tarjetas de crédito o débito.