Moyano no se irá de la CGT

Amenazó con renunciar, pero Pablo Moyano decidió finalmente seguir en el triunvirato que conduce la Confederación General del Trabajo (CGT). En una reunión con sus aliados, el dirigente del Sindicato de Camioneros no concretó su apartamiento luego de que el sector mayoritario de la central obrera no lo invitó a la comida del lunes con Alberto Fernández, en la Quinta de Olivos. Moyano no recibió adhesiones entre sus propios aliados para irse en bloque de la CGT y formalizar una ruptura que existe de hecho. El dirigente analizó sus pasos con los representantes del Frente Sindical por el Modelo Nacional (Fresimona), donde militan Smata, canillitas, aeronavegantes, Somu, viales y vidrieros, entre otros. Hugo Moyano aclaró a los dirigentes cegetistas que él no estaba de acuerdo con la decisión de su hijo mayor, y que tuvo diferencias con muchos dirigentes, pero que nunca rompió la CGT.