México: multitudinario reclamo por los estudiantes de Ayotzinapa

“No hay indicios de vida pero no hay indicios de muerte”, dijo durante el acto Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez Nava, uno de los desaparecidos en septiembre de 2014. “No hemos parado, desde hace ocho años en las calles, y no nos han dado respuesta. Enrique Peña Nieto (el presidente cuando ocurrió la desaparición) nos engañó con la ‘verdad histórica’ y yo le digo a este nuevo gobierno que ya no se burlen de nosotras, que no se burlen del dolor y del sufrimiento. Queremos saber la verdad”, dijo Blanca.