Notas sobre “Mamá”, de Fabián Soberón

Un ejemplo: "Mientras pasamos por el colegio Tulio, me animo. Mamá, le digo, qué voy a hacer cuando te mueras. Mi mamá mira por la ventanilla y se pierde un rato en la lluvia tímida e insistente. Vuelve sus ojos. El semáforo está en rojo y parece que está esperando la respuesta. Yo te voy a seguir queriendo, dice ella. Eso tenés que pensar. Esté donde esté te voy a querer. Me quedo callado. Estoy impactado. Lo que me dice es una idea sencilla, despojada de religiosidad. ES una idea básica, elemental, pero poderosa.