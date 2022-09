Rugby femenino: entre las mejores

No obstante, fue un regreso auspicioso para Cardenales, el máximo ganador de títulos nacionales (4), que volvía al torneo que había jugado por última vez en 2019 (en 2020 no se jugó y en 2021 no se clasificó). “Siempre el balance es positivo. Después de todo lo que pasó y de lo que hemos trabajado, llegar nuevamente a la final de un Nacional de Clubes es un gran orgullo para nosotros. Hemos perdido frente a un gran rival, que cuenta con varias Yaguaretés”, comentó el entrenador Rolando Medina, quien vio la definición vía Youtube, ya que dos horas después debía abordar un vuelo hacia Portugal, donde dirigirá a Évora Rugby. “También es un orgullo para mí dejarlas a las chicas en el nivel que están. Por supuesto, las que juegan son ellas, yo solo colaboro aportando lo que puedo enseñarles. Rescato que volvimos a dejar en claro que Cardenales sigue presente a nivel nacional y está en condiciones de pelear el título”, cerró “Rudy”.