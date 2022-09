Javier Cercas: “La lectura es como el sexo”

Cercas ha sido uno de los principales críticos del bajo índice de lectura en España y Latinoamérica. “No soy crítico, a mí lo que me dan los índices es pena. Tenemos niveles que están por debajo de países como Inglaterra o Francia y ni hablar de los escandinavos. Allí siempre se leyó, más allá de los fenómenos literarios. Sin Larsson o Knausgard, había ya muchísimos lectores. Cuando me encuentro con alguien que dice que no lee, pues no me queda otra cosa que darle el pésame. Que haya gente que no disfrute de algo tan extraordinario como la lectura me entristece. Es como si nadie tuviera sexo, una cosa terrorífica. La lectura es como el sexo. ¿Tú conoces algo más útil que el placer y el conocimiento?”