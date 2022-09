Cristina Kirchner cargó contra los fiscales Luciani y Mola y “las toneladas de mentiras repetidas”

“Los gobiernos somos elegidos por el pueblo y no podemos ser nunca una asociación ilícita”, lanzó la exmandataria en su alegato final y completó: “Pero además el fiscal no se queda con eso, va por más. Dice que no existe un fundamento jurídico serio que les impida a los juicios hacer una revisión de las conductas de los demás poderes. O sea que en la división republicana el Ministerio Público Fiscal se arroga una supremacía sobre los otros dos poderes”.