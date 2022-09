Juicio contra Cristina Kirchner: el alegato satisfizo a Alberto y la oposición lo criticó

Sobre la cita de Cristina del artículo 1 de la Constitución Nacional, referido a que ella había sido electa democráticamente y que, en consecuencia, su gobierno no podía ser considerado como una asociación ilícita, el diputado nacional de la UCR, Mario Negri consideró: “que te elijan por el voto popular no te da ningún escudo para no ser alcanzado por la Justicia”.