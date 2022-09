Figuritas del Mundial: Denunciaron a Panini por violación a tres leyes

Tras la mediación del Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Comercio, entre los representantes de la Unión de Kiosqueros (Ukra) y la empresa New Rita -que tiene la licencia del álbum del Mundial Qatar 2022 de Panini en la Argentina-, la situación de desabastecimiento parece no solucionarse en el corto tiempo. Ahora, el furor por conseguir las figuritas sumó un nuevo capítulo: un particular denunció a la empresa fabricante por incumplir tres leyes.