Barenbreuker explicará uno por uno los fideicomisos

El juicio tenía como fecha de cierre el 30 de septiembre, pero se extenderá hasta octubre: el próximo jueves 29 y viernes 30, el Tribunal no podrá conformarse por obligaciones judiciales de algunos de sus miembros. Por eso, esos días no habrá audiencia, lo que significa que, luego de finalizado el debate del día miércoles 28, no habrá más acción en Tribunales hasta el lunes 3 de octubre.