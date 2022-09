Sanguinetti será premiado en Tucumán

El 3 y 4 de noviembre continuarán las actividades en el marco del aniversario de Federalismo y Libertad con Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia; Jorge Quiroga Ramírez, ex presidente de Bolivia; Federico Franco, ex presidente de Paraguay, y Luis Alberto Lacalle Herrera, ex presidente de Uruguay. También estarán Rocío Guijarro (directora de CEDICE-Venezuela), María Werlau (directora de Archivo Cuba), Carlos Díaz Rosillo (Director del Centro Adam Smith de la Universidad de la Florida) y Daniel Dessein, de LA GACETA y presidente de ADEPA.