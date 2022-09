Campero pide ampliar JxC sumando más partidos

En ese sentido, Campero indicó: “puede ser que haya algún tipo de acercamiento a Fuerza Republicana. A mí me pasa que Ricardo Bussi se va al extremo y dice que nosotros lo hemos abandonado, mientras que en el espacio dicen que yo he sido el que lo quiso traer y me criticaron por eso. No voy a entrar al juego ni de uno ni de otro. Le diría que si quiere estar que deje de llorar y que avancemos. Debemos tener una visión de futuro colectiva y buscar lo que nos da un valor agregado como partido. Estarán los que quieran estar. Nosotros necesitamos mantener la humildad de abrir las puertas, pero también ser muy claros”.