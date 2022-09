El segundo puente sobre el Canal Sur está en suspenso

La DPV contrató a la UNT como perito de parte. Abad, en diálogo con LA GACETA, aseguró que lo más significativo del informe es que “la péndola (tensor), que es de dónde colgaba el puente, había tenido un tratamiento que no era el que merecía. La empresa tiene otro perito de parte y no dice eso”, dijo. Aseguró que intentaron no entrar en juicio durante dos años, pero no se logró. “Los abogados nos recomiendan que todavía no tomemos ninguna decisión al respecto con el (segundo) puente”, apuntó.