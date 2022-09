Torneo Nacional de Clubes de Rugby femenino: Alberdi está listo para ir por todo

El crecimiento de Alberdi Rugby también se refleja en que es el club que mayor cantidad de jugadoras le aporta a las Yaguaretés. Una de ellas, Angela Juárez, asegura que el equipo está listo para ir en busca de la revancha por lo del Nacional 2021, cuando quedaron fuera de la final tras caer en un durísimo partido con Aguará Guazú, a la postre campeón. El tercer lugar fue un gran resultado, pero no el que habían ido a buscar. “Lamentablemente el año pasado no logramos llegar a la final, estuvimos cerquita pero no se nos dió. Eso nos impulsó a empezar con otras energías y con una mentalidad totalmente diferente. Es un equipo completamente unido, lo notás con tan solo verlo. Se refleja claramente en la cancha y es hermoso sentir eso”, aseguró Ángela. “Venimos trabajando duro, enfocadas en lo que queremos lograr, pero avanzando día a día. Queremos ir más allá de lo que hicimos el año pasado. Es extraordinario tener esta oportunidad de seguir creciendo y alcanzar lo que individual y grupalmente deseamos”, cerró Juárez.