El costado humano del extraordinario Samuel Johnson

El texto se inicia novelísticamente con el relato de cómo James Boswell -quien sería su extraordinario biógrafo, autor de Vida de Samuel Johnson- conoce a Johnson en casa del actor Thomas Davies. “Yo estaba muy agitado -confiesa Boswell- y recordando su prejuicio respecto de Escocia, del cual había oído hablar mucho, le dije a Davies: ‘No le diga de dónde vengo’, ‘de Escocia’, gritó Davies maliciosamente. ‘Señor Jonson (dije yo) por cierto vengo de Escocia pero no puedo evitarlo’. ‘Eso señor -le respondió Johnson- me parece que una gran cantidad de sus compatriotas no pueden evitarlo’”.