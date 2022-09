Violencia en el fútbol: “La solución es que no haya más barras”

Una de las disyuntivas que hubo durante los últimos días era si el partido entre San Martín y Belgrano, luego del asesinato de Manuel “Berenjena” López debió haberse disputado. Y el periodista fue tajante. “Era un partido importantísimo. Sé la importancia que tenía tanto para San Martín como para Belgrano; porque soy hincha de un equipo que juega en el ascenso. Lamentablemente a mí me da la sensación que si se decidía que no se jugara el partido, eso podría haber ayudado a tomar conciencia al hincha común; porque muchas veces mientras la violencia no le sucede a uno, no le parece demasiado mal la presencia o el poder de los barrabravas adentro de una cancha. Pero bueno, no sucedió”, dijo, antes de cuestionar al Ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, que en las últimas horas había defendido el operativo realizado en La Ciudadela y había asegurado que el crimen se había dado fuera del anillo de seguridad. “Es verdad que fue afuera de la cancha, pero a 200 metros y en el marco de un evento deportivo. Si vos decís que eso hubiese sucedido en Villa 9 de Julio, aún cuando faltaban tres horas para el partido, la situación era distinta”, aclaró.