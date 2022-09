Rugby: en Orlando, la ovalada está en buenas manos

El centro habló desde la experiencia porque Los Pumas lograron vencer por primera vez a los All Blacks en Nueva Zelanda -segunda vez en el historial tras la victoria en noviembre de 2020 en Sydney- y, sin embargo, a la semana siguiente cayeron por goleada frente a los neocelandeses. Por lo tanto, la semana de descanso vino muy bien luego de la derrota. La pausa sirvió para que los dirigidos por Michael Cheika armaran concienzudamente el plan de juego para hoy que deberá ser perfecto si es que Los Pumas quieren ganar el torneo, posibilidad que se mantendrá en caso de vencer a los Springboks. “Sudáfrica tiene un equipo de 15 y después pone 15 nuevos y su nivel no cambia. Está muy convencido de su juego y lo que representa como país. Se nota en su cultura. Sabemos que va a ser un partido duro en el contacto, el scrum y el maul y que se va a venir con muchas patadas, que es lo que está mostrando”, anticipó Orlando que será titular mientras que Thomas Gallo, ex Universitario, será suplente.