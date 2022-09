Cambio climático: dura advertencia de las Naciones Unidas

Consecuencias

En caso de no tomar medidas más ambiciosas, a la humanidad le espera un futuro complicado. Y las poblaciones vulnerables serán las más afectadas -resalta el documento-. Y no hace falta pensar en lo que pasará en cien años: hoy ya estamos asistiendo a las consecuencias del calentamiento global. “Las inundaciones, las sequías, las olas de calor, los temporales extremos y los incendios forestales van de mal en peor, batiendo récords con una frecuencia cada vez más alarmante”, señaló el secretario general de la ONU António Guterres en el lanzamiento del informe. Y eso no es todo. “Los impactos que genera el cambio climático se están adentrando en un territorio desconocido de destrucción”, alertó Guterres y destacó: “cada año insistimos en redoblar esta adicción a los combustibles fósiles, mientras los síntomas empeoran rápidamente”.