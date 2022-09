Javier Milei cuestionó el dólar "soja": "Es una vergüenza"

En otro tramo del reportaje, el economista habló sobre su silencio en vistas al intento de magnicidio contra la Cristina Kirchner. "Me pareció que no correspondía sumarme a este circo que está haciendo la política con el tema de Cristina. Es un tema muy delicado y una cuestión institucional profunda. Por eso solo me pronuncié en el Congreso", aseveró.