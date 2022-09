Encontraron un nuevo video en el que Sabag Montiel simula un disparo al vacío

El jueves 1° de septiembre, cuando se produjo el intento de ataque de Sabag Montiel contra la expresidenta Cristina Kirchner, el acusado gatilló pero el disparo no salió porque no había ningún proyectil en la recámara del arma, ya que el joven no había tirado la corredera hacia atrás, movimiento que realiza en este video, un nuevo elemento que se suma a la investigación.