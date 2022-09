Hay que cuidar a Sergio

Mientras el agua vuelve a su cauce natural -la economía- un oficialismo tan complicado no está solo en la escena. La principal oposición de a ratos también está en un programa de “Titanes en el Ring”. Resulta que el vicepresidente del PRO, Federico Angelini, claramente ligado a Mauricio Macri, cuestionó a Patricia Bullrich diciendo que habría que preguntarle a ella (su presidenta de partido) por qué no repudió el atentado a Cristina, y no dudó del hecho. ¿Por qué sucede esto? Porque el ex presidente no quiere inclinar la balanza decisivamente para ninguno de los dos bandos internos, condicionando el debate hasta el final, para imponer a los propios. Algunos creen que esto lo hace para quedarse él con el premio mayor, frente a un desgaste de Patricia y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo se llamaría la obra? “Divide y reinarás”.