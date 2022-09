“El único que se beneficia del dólar soja es el Estado”

Es decir, según indicó Palomo, se entiende que muchos productores vendieron la oleaginosa con un dólar a $ 140, y no podrán beneficiarse del nuevo dólar soja, que les hubiera permitido generar más ingresos. Y el propio vicepresidente de Apronor se puso de ejemplo para clarificar la situación: “yo tengo 200 hectáreas, y como la soja es el primer ingreso que tengo, alrededor de mayo, la quemé a los poco días de cosechar, para poder cumplir con los compromisos. Me quedé principalmente con maíz, y eso no me beneficia, porque se está dejando afuera de la medida a las economías regionales que se exportan (leche en polvo, vino, cítricos, entre otros)”. La medida tampoco alcanza a quienes no exportan la soja, sino que la proveen a otras empresas como materia prima, como las industrias de alimentos balanceados.