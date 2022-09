Elisa Carrió: "El odio empezó con el kirchnerismo"

"Eso es lo que yo hice cuando fui citada a juicio oral en 2007 por una causa que no llevaba condena. Aquél marzo me senté, hice una conferencia y dije: ‘Dejo la diputación nacional para no tener ningún fuero ante el juicio que se avecina'. Me dijeron que estaba loca y preguntaron de qué iba a vivir. Yo les dije que ya iba a ver. Pero es la actitud que tiene que tener éticamente cualquier dignatario", manifestó.