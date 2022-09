Anuncio para el campo: un “dólar soja” de $ 200

Luego Massa explicó el nuevo plan. El programa para acelerar liquidaciones es por un mes (hasta el 30 de septiembre) y voluntario, además de sencillo y transparente para acceder a un mejor precio para sus productos. El DNU -se publicará hoy- prevé que los productores que adhieran en más de un 85% de su tenencia, podrán acceder a otros beneficios para “consolidar” el crecimiento agroindustrial. “Se trata de un acuerdo con las empresas exportadoras para liquidar U$S 5.000 millones en septiembre, de los cuales no menos de U$S 1.000 millones ingresarían en las primeras 72 horas”, indicó.