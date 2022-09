Granata, tras el pedido de expulsión de la Legislatura: “No me busquen, porque voy a empezar a hablar de sus amantes"

La mediática lanzó una feroz advertencia. “No me busquen, porque miren que voy a empezar a hablar de todos sus chanchurrios, voy a empezar a hablar de sus amantes, miren que conozco todo lo que pasa”, disparó. Y amplió: “Sé todo en lo que andan, y voy a meterme no solo con sus amantes, también con sus familias, madres, hijos, con todos... No se olviden que además de política soy periodista e investigo…”.