Cristina, en un auto blindado

Los expertos coinciden en que hubo al menos tres faltas graves en los protocolos. En primer lugar, no se dispusieron los anillos de protección necesarios para establecer distancia entre la vicepresidenta de la Nación y las personas que se le acercaron. El segundo punto que se observa como falla es el rol del personal civil y uniformado que integraba el cordón exterior de la Policía Federal y que, según los especialistas, no prestó demasiada atención al entorno, más allá de la laxitud con la que se mueve Cristina entre sus simpatizantes. El tercer aspecto es la conducta de los custodios: no alcanzaron a cubrir la integridad de la vicepresidenta de la Nación con sus cuerpos y armar un pasillo de evacuación, con el fin de sacarla del foco de conflicto o crisis.