“Se compromete la rehabilitación de muchas personas”

La movilización también ocurre en un contexto de ajustes promovidos por el Ministerio de Economía que puso en alerta al sector. No obstante, las autoridades ya desmintieron haber realizado recortes. “Ante versiones respecto a que decisiones de este Ministerio involucran recortes en áreas de discapacidad, es nuestro deber informar que las modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectan a dichas áreas”, señala el Ministerio que dirige Sergio Massa. Y añadió: “Por lo tanto, este Ministerio no es responsable de la falta y atrasos de pagos que aducen algunos prestadores, y será responsabilidad de las jurisdicciones correspondientes dar las explicaciones del caso”.