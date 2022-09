"Contundente aumento": el Código Procesal Penal cumple dos años en el Centro Judicial Capital

“A poco tiempo de su entrada en vigencia, hoy es impensado no contar con esta herramienta, es realmente un código pensado para los tiempos que vivimos, un código moderno y que fundamentalmente cree en los jueces que lo deben aplicar. Y es por ello que el nuevo sistema adversarial despojó a los jueces de todo tipo de trabajo que no sea el jurisdiccional, eso ahora lo hace la OGA, por lo que todos los días los jueces nos limitamos a estar presentes en las audiencias, escuchar, valorar y dictar resoluciones delante de los justiciables, y de manera oral, y eso no sólo es una ventaja para el justiciable, sino una garantía de trasparencia en nuestras decisiones”, remarcó.