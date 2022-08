Cristina Kirchner: 10 días de militancia, vigilia, incidentes y discursos cruzados en Recoleta

7. La vecina de Cristina

Ximena de Tezanos Pinto, la vecina de la vicepresidenta Cristina Kirchner, habló con Jorge Rial en C5N. Desmintió que las movilizaciones hayan sido violentas y también negó que le moleste compartir el mismo edificio. "Si me llegara a molestar, en el sentido que tiene una postura diferente, me mudaría. No hay barrio exclusivo para nadie", dijo.