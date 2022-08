Rugby femenino: Comenzó la concentración de las Yaguaretés en Tucumán

“Yo tampoco me esperaba la convocatoria. La recibí el martes y el domingo ya tenía que viajar”, comentó Candela. “El ritmo de juego es más intenso y el contacto es otro porque tienen muchos años de experiencia”, reconoció la rugbier oriunda de Río Negro. La sorpresa de Contreras, llegada desde El Calafate, está orientada más por el lado de la rapidez en el proceso deportivo. “No me esperaba que me llamaran al seleccionado mayor. Es un gran paso”, destacó la santacruceña.