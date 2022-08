Fuerte denuncia contra "Tini" Stoessel tras su show en Ecuador

En ese momento, reprodujeron al aire un audio de Raquel, la peluquera: "Desde que llegamos tuvimos un mal trato. Lleve cinco chicos míos para producir a los bailarines que son siete personas, todos un amor. Cuando hablé con Agustina, que es la productora que maneja todo, le consulté si podía sacarme una foto con Tini y me dijo que no estaban dejando pasar a nadie en la foto. No me dieron la foto", explicó con tristeza la ecuatoriana.