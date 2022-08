“La atención fue paupérrima”: Cinthia Fernández criticó a la clínica de Punta Cana donde internó a su hija

Luego, enumeró cada una de las cosas que, desde su criterio, la clínica no hizo de manera correcta: “le colocaron mal una vía, la venita de mi hija no la aceptó, claramente la rechazó, fue una hinchazón, el medicamento no pasaba, por eso mi hija no mejoraba, se olvidaron el antibiótico, hicieron todo mal”, relató.