La misa de hoy: el repartir los primeros puestos

El Evangelio (Lucas 14, 1; 7-11) de hoy nos habla de la virtud de la humildad como fundamento de todas las demás, y Jesús aprovecha cualquier circunstancia para ponerlo de relieve. La verdadera humildad no se opone al legítimo deseo de progreso personal en la vida social; de gozar del necesario prestigio profesional; de recibir el honor y la honra que a cada persona le son debidos... Todo esto es compatible con una honda humildad, pero quien es humilde no gusta de exhibirse. Sabe que en el puesto que ocupa no está para lucir y ser considerado, sino para cumplir una misión cara a Dios y en servicio de los demás.