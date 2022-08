Desarrollo urbano: en Cebil Redondo, hay pedidos para 10.000 nuevos lotes

Tener una postal del cerro cada día con solo abrir una ventana fue el imán para Verónica Rodríguez. También la sedujo la tranquilidad del lugar: un barrio nuevo ubicado a unas 10 cuadras de la ruta 315, en Cebil Redondo. Ella, su hijo de dos años y su esposo vivían en un departamento en la avenida Roca, donde padecían por los ruidos y la contaminación del aire. Así que no dudaron en aprovechar la posibilidad de comprar una casa bastante accesible, cuenta. Debían pagar el terreno y luego cuotas al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Llegaron hace cuatro años, cuando estaba embarazada de su segundo bebé. Y aunque están contentos por el cambio, no faltan los problemas: se quedan sin agua, padecen cortes de luz, el recolector de residuos pasa solo dos veces por semana, no tienen cloacas y reniegan cada día al circular por la caótica e insegura ruta que atraviesa la localidad.