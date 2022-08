Una lengua para las mujeres

Hay más futbolistas hombres que mujeres (y ganan más dinero y tienen más atención mediática y privilegios). A esos futbolistas reales en nada les ha afectado el lenguaje, y no necesitaron la incorporación del término «futbolisto» para alcanzar su predominio. Tampoco la incorporación de modisto ha modificado en nada la realidad de e stos profesionales. Porque es la realidad la que necesitamos modificar, no la gramática. Y no hay estrategia más efectiva para el conservadurismo que distraer las voluntades transformadoras hacia un enemigo equivocado: hacia la lengua, tan femenina, tan inocente y tan generosa siempre con las mujeres.