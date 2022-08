Cepo al dólar ahorro: más de 9 millones de personas no podrán comprarlo

Fuentes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) adelantaron esta medida a medios nacionales. Si bien aún no fue publicada oficialmente, se prevé que desde el 1 de septiembre, aquellos ahorristas que se inscribieron para no tener la quita del beneficio en las tarifas, no podrán adquirir dólares en bancos y casas de cambio al valor del "dólar solidario" (actualmente de $239), es decir, a un precio que es 22% inferior del que tiene la moneda estadounidense en el mercado informal.