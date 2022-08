“Brillas”: De Paul habló en las redes, luego de la respuesta de Tini Stoessel sobre si estaba enamorada

El posteo que Tini publicó para agradecer por el Premio Gardel

“@premiosgardel que hermosa noche me llevo en el corazón para siempre. gracias a toda la gente por haber votado y por el amor incondicional de siempre gracias a todo mi equipo por estar siempre y acompañarme en cada paso. @lebondavidok un sueño compartir esa canción y momento con vos, gracias @mariabecerra te amo, te admiro, y este premio compartirlo juntas me hace tan feliz q no te das una idea gracias por todo lxs amo”, escribió la artista en su cuenta de Instagram.