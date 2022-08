Joven dio un duro mensaje frente a Capitanich: “Un país rico donde la gente es pobre y me vienen a hablar de géneros”

“Soy Lionel Schroder -se presentó cuando le tocó hablar- no vengo a pedir nada sino a sembrar mi idea, que creo es la de muchos de mis amigos, que somos de la clase media y gente trabajadora. Yo soy de Pampa del Infierno, un pueblo que crece gracias a la actividad rural. Y estoy cansado de una Argentina sin futuro, una Argentina donde los jóvenes quieren estar, pero sueñan y trabajan para irse porque ven que su país no va más. Un país rico donde la gente es pobre y aunque trabaja y trabaja no se beneficia.”