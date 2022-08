"Hay que poner al Estado del lado de la gente”, dijo Masso

Además, Masso se refirió a la causa vialidad donde esta involucrada la vicepresidenta Cristina Fernandez “Cuando algunos se preocupan en si está bien o no que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea juzgada, y otros sostienen que el ex presidente Mauricio Macri también debe ser juzgado, nosotros creemos que más allá de la causa de vialidad, quienes gobernaron en los últimos 20 años tendrían que ser juzgados por no poner los recursos del Estado para mejorar la calidad de la vida de los argentinos y argentinas”.