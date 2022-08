El ‘blue’, cerca de $ 300

El Banco Central mantuvo ayer la posición de compra en el mercado y se hizo de un saldo de U$S 5 millones en la rueda. De esta manera, acumuló casi U$S 145 millones en las últimas siete jornadas. Este escenario llegó después de una larga racha con saldos negativos, producto de la importante demanda para energía, y de una desaceleración de la liquidación del complejo agroexportador. El ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa, había advertido sobre la necesidad de aumentar las reservas del Banco Central, señalando que nuevas operaciones de recompra de deuda podrían ayudar a lograrlo, así como avanzar en conversaciones con el clave sector agrícola del país. Por su parte, fuentes del Central dieron cuenta que esta semana se agilizaron las operaciones con la cuenta 70/30 y ya hubo ventas por unos U$S 300 millones. En ese marco, el dólar -sin los impuestos- aumentó 67 centavos o 0,5% centavos en el día de ayer y cerró en $ 143,06, de acuerdo al promedio en las principales entidades del sistema financiero. En el Banco Nación, el billete subió 25 centavos y quedó en $ 142,25 para la venta. Finalmente, el dólar ahorro o solidario -que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible de Ganancias y de Bienes Personales- quedó en $ 236,05.