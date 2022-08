Sala: denuncia de la defensa

Según relataron desde el equipo de abogados, en el año 2017 Mancilla se encontraba encarcelado por una causa de abuso pero fue liberado y a partir de ese momento comenzó a trabajar para la Gobernación de Jujuy y, en paralelo, a recorrer los Tribunales con acusaciones dirigidas a Milagro Sala. Además, Aldazabal aseguró que “la causa (por el robo del expediente) se reabre con un testimonio muy sospechoso y de manera ilegal porque no se puede reabrir, luego de estar totalmente cerrada, 8 años después”. Y sobre las presuntas irregularidades del juicio, el letrado planteó que en la audiencia del jueves “se suma el testimonio de un ex empleado judicial con un rol secundario en cuanto valor probatorio -Jorge Ruiz-, quien ante la insistencia de los fiscales para que diga lo querían revela que en su momento le habían ofrecido un cargo alto por inculpar a Bellido, y que sufrió persecución inclusive hasta la semana pasada”. “En Jujuy hay un Poder Judicial totalmente cooptado, en el que las cosas no responden al Derecho”, advirtió Aldazabal.