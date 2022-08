Violencia en la Liga Tucumana: hubo acuerdo entre las partes y los árbitros dirigirán desde hoy

“El tema de la violencia está siendo insostenible. En todos los partidos, de cualquier categoría hay hechos de violencia. Somos seres humanos; trabajadores que tenemos una familia que nos espera en casa. Pero hoy salís a dirigir y no sabes si vas a volver”. Ariel Montero, secretario General de la Sección Tucumán del Sindicato de Árbitros de la República Argentina había sido contundente el miércoles por la tarde. “Vamos a peticionar al Comité Ejecutivo y al Tribunal de Disciplina que sean firmes y duros en las sanciones y que ninguna institución se escude detrás de un político para no ser sancionado porque la ley tiene que ser pareja para todo el mundo”, había agregado el ex juez.