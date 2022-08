Cartas de lectores I: la hora de oro

He leído en LA GACETA (07/08) que los vecinos “piden que se recategorice el hospital de Tafí del Valle. Es necesario que este nosocomio cuente con los recursos para atender emergencias médicas que tienen origen en accidentes de tránsito. Por las rutas, calles y aceras de las ciudades y pueblos de los valles circulan peatones, pasajeros, conductores y vehículos diversos, los que se incrementan en la época estival. Debido a ello, los riesgos de sufrir accidentes de tránsito aumentan sustancialmente. Los accidentes pueden ocurrir por: atropello, choque, colisión, vuelco, caída al vacío o incendio, con consecuencias graves para las personas que los sufran. El tiempo de atención de las víctimas es vital y por ello se debe tener en cuenta lo que se conoce como “la hora de oro”. Es un término que se utiliza en los servicios de emergencia para denominar al tiempo que transcurre después del accidente y en el que en función de la atención recibida, puede inclinarse la balanza hacia la vida o la muerte. La accidentologia vial dice que una pronta y eficiente actuación puede evitar hasta un 35 % las muertes que se producen en la primera hora tras el hecho. Podemos decir que la clave es trasladar a los accidentados graves (pacientes) antes de la hora, a un centro adecuado y bien equipado. Por lo que conozco, cuando ocurren accidentes viales graves en los Valles Calchaquíes, las víctimas son trasladadas para su atención a hospitales de las ciudades de la llanura. Se lo hace vía terrestre, por un camino de montaña, con los riesgos y la pérdida de tiempo que ello significa. Se procede así porque el Hospital de Tafí del Valle no dispone de los recursos para hacerlo en tiempo y forma (traumatología de emergencia).Además en caso de derrumbe, la ruta se torna intransitable. El artículo 24 de la Constitución tucumana dice que “el Estado Provincial deberá promover medidas de acción positiva y remover los obstáculos para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato...”. Es evidente que los que viven o transitan por los Valles Calchaquíes, si sufren un accidente grave, no tienen la misma oportunidad de supervivencia que los de la llanura. Espero que los funcionarios del Gobierno tengan en cuenta lo expuesto y actúen. Lo más valioso que tienen las personas es la vida.