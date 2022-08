Arrodillados

La forma del gesto, es cierto, llamó la atención. Haber adoptado un gesto global antirracista pero para protestar contra un fenómeno que tiene fuerte sello propio: las barras bravas. ¿Y si comenzaran arrodillándose, pero no protestando, sino pidiendo perdón, todos aquellos actores del fútbol, desde dirigentes a jugadores, que en algún momento protegieron a los barras? (No hablamos del miedo, lógico para quien tiene que ir todos los días al mismo lugar sabiendo que allí estarán esperándolo los fanáticos, hablamos de complicidad). No quitamos valor a lo simbólico. Pero sabemos que el gesto puede también enmascarar inacción. Porque es cierto que importan las formas. Pero importa más el fondo.