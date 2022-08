Causa “Vialidad”: dos de los tres jueces fueron recusados

En la misma audiencia Gorini explicó los motivos de esos encuentros. Según sus propias palabras, la reunión del 2018 fue cuando se conoció la detención del ex vicepresidente Amado Boudou. Para entonces la Corte Suprema estaba cerca de resolver la causa por la tragedia de Once y si confirmaba las condenas los acusados quedarían detenidos. Gorini explicó que con Giménez Uriburu se reunieron con Bullrich para pedirle que no ocurra lo mismo con los acusados de Once. “En este juicio participan abogados de esa causa que pueden dar fe que no trascendieron fotos”, dijo el magistrado. En 2017, explicó Gorini, la reunión fue porque él había sufrido un hecho de inseguridad sugestivo, debido a la causa AMIA; y se reunió con Marcela Rodríguez, entonces ministra de Seguridad de Cristina Kirchner, por esa situación. Cuando la Policía Federal fue transferida a la ciudad se reunió con Bullrich para que se mantuviera esa custodia.