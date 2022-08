Facundo Manes: "La viveza criolla es uno de los dramas de la Argentina"

"Soy un argentino comprometido con su país, que se cansó de ser espectador de la decadencia, y decidió involucrarse para ser protagonista. La opción no era irme del país; ya viví afuera, en Estados Unidos y en Inglaterra; trabajaba en los mejores hospitales y en los mejores laboratorios científicos de mi especialidad del mundo; me pagaban bien, tenía buena calidad de vida, me iba bien profesionalmente y materialmente. Pero todos los días de aquellos años que viví afuera sentía que el país no estaba dentro de mí; y necesitaba hacer algo. Acá es duro, pero el país está dentro de uno; esta es nuestra patria, y tenemos la obligación de involucrarnos".